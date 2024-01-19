Мобилизация в Украине: ТЦК больше не будут посылать повестки лишний раз, – Минобороны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В Минобороны отметили определенные изменения во вручении повесток.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что ТЦК не будут посылать повестки лишний раз. По ее словам, в Украине запускают электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

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Информацию превратили в цифровую

Она объяснила, что военнообязанный будет иметь время для того, чтобы он актуализировал свои данные в кабинете.

И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе,

– сказала заместитель министра обороны.

Она рассказала, что верификацию данных в электронном реестре "Оберег" уже провели. Минобороны превратили бумажную информацию в цифровую.

По словам Черногоренко, там провели некоторые работы. В частности, устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. Также работают над улучшением работы. Она подчеркнула, что этот процесс должен работать как часы.

Какие изменения предусматривает законопроект об электронном учете

Верховная Рада существенно расширила перечень информации, полученной ТЦК для военного учета украинцев. Речь идет об усовершенствовании мобилизации, которое ранее настойчиво продвигали Минобороны и Генштаб ВСУ. Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла закон, который должен внедрить в Украине полноценный электронный учет военнообязанных. Речь идет о законопроекте №10062.

В первом чтении проект закона №10062 приняли еще в начале ноября 2023 года. Но при подготовке ко второму чтению в него внесли сотни правок, существенно изменивших текст документа.

В частности, туда из других государственных реестров будут попадать информация о номерах телефона и адресах электронной почты, сведения о владении иностранными языками. Речь идет также о сведениях о документах, которые дают право гражданину Украины на выезд за границу и возвращаться.

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Мобилизация в Украине – одна из самых обсуждаемых тем. Первый вариант законопроекта вызвал немалый резонанс в обществе. Впоследствии Рустем Умеров сообщил, что Минобороны подготовило новую редакцию документа.

Министр обороны заявил: украинские защитники и защитницы нуждаются в отпусках и ротациях. Кроме того, они должны знать, что их ждет дальше и, в соответствии с этим, планировать собственное будущее.

Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

– объявил Умеров.

Министр обороны добавил, что этот законопроект нужен каждому, кто сейчас находится на фронте. Над новым документом работали в рабочей группе. В нее вошли: представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

Министр обороны заявил, что герои нуждаются в отдыхе. Это будет справедливо. А вернувшиеся из плена имеют право выбирать,возобновляться ли на службе.