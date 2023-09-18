Можно ли получить отсрочку из-за опеки или ухода за человеком с инвалидностью: объяснение ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Лица, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, имеют право на отсрочку, однако недавно правила об этом обновили.

В Украине 30 июня изменилось законодательство о праве на отсрочку от мобилизации людей, которые ухаживают за родственниками. Теперь для этого есть несколько условий, сообщила начальница службы по связям с общественностью ЛОТЦК и СП Мария Левко.

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Правила отсрочки обновили

Теперь отсрочку от мобилизации могут получить люди, которые имеют:

жену (супруга) с инвалидностью I, II или III группы;

родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы.

При условии, что у этих людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных законом их содержать.

Право на отсрочку имеют:

Попечители человека с инвалидностью, который суд признал недееспособным;

Ухаживающие за человеком, который по заключению МСЭК или врачебной комиссии нуждается в постоянном уходе и нет других близких лиц, которые могут это делать.

Между опекой и уходом есть разница

Опека устанавливается по решению суда над недееспособным человеком, имеющим стойкие психические расстройства и не способным осознавать свои действия и (или) управлять ими.

Уход устанавливается над людьми, нуждающимися в посторонней помощи из-за состояния здоровья или инвалидности без обращения в суд за заключением МСЭК или врачебной комиссии.

За кем можно осуществлять уход:

Только за членами своей семьи, совместно проживающими, связанными общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. (Часть 6 статьи 13 ЗУ «О социальных услугах»).

Мать или отец старше 80 лет, но не имеющие инвалидности.

Дает ли право на отсрочку уход за кем-то

Можно оформить уход за пожилыми людьми с когнитивными нарушениями. Для этого обязательно получить заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода.

Отсрочку от мобилизации могут получить люди, имеющие:

жену (супругу) с инвалидностью I, II или III группы;

родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы.

при условии, что у этих людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Осуществляющий опеку или уход может выехать за границу в сопровождении тех лиц, над которыми осуществляется уход или установленная опека.

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