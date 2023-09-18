Можно ли получить отсрочку из-за опеки или ухода за человеком с инвалидностью: объяснение ТЦК
Источник:Zaxid.net
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Лица, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, имеют право на отсрочку, однако недавно правила об этом обновили.
В Украине 30 июня изменилось законодательство о праве на отсрочку от мобилизации людей, которые ухаживают за родственниками. Теперь для этого есть несколько условий, сообщила начальница службы по связям с общественностью ЛОТЦК и СП Мария Левко.
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Правила отсрочки обновили
Теперь отсрочку от мобилизации могут получить люди, которые имеют:
- жену (супруга) с инвалидностью I, II или III группы;
- родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы.
- При условии, что у этих людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных законом их содержать.
Право на отсрочку имеют:
- Попечители человека с инвалидностью, который суд признал недееспособным;
- Ухаживающие за человеком, который по заключению МСЭК или врачебной комиссии нуждается в постоянном уходе и нет других близких лиц, которые могут это делать.
Между опекой и уходом есть разница
Опека устанавливается по решению суда над недееспособным человеком, имеющим стойкие психические расстройства и не способным осознавать свои действия и (или) управлять ими.
Уход устанавливается над людьми, нуждающимися в посторонней помощи из-за состояния здоровья или инвалидности без обращения в суд за заключением МСЭК или врачебной комиссии.
За кем можно осуществлять уход:
- Только за членами своей семьи, совместно проживающими, связанными общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. (Часть 6 статьи 13 ЗУ «О социальных услугах»).
- Мать или отец старше 80 лет, но не имеющие инвалидности.
Дает ли право на отсрочку уход за кем-то
Можно оформить уход за пожилыми людьми с когнитивными нарушениями. Для этого обязательно получить заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода.
Отсрочку от мобилизации могут получить люди, имеющие:
- жену (супругу) с инвалидностью I, II или III группы;
- родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы.
- при условии, что у этих людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.
Осуществляющий опеку или уход может выехать за границу в сопровождении тех лиц, над которыми осуществляется уход или установленная опека.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Во время военного положения в Украине ограничен выезд мужчин за границу. Однако некоторые категории могут это сделать. Согласно постановлению Кабмина, выезжать за границу имеют право военнообязанные мужчины с соответствующей профессией, госслужащие для помощи ВСУ, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.
- Закон определяет частичную и общую мобилизацию, так что никаких "усиленных" или "полных" мобилизаций не существует. Мобилизация происходит на основании повесток и для осени 2023 г. ничего не меняется. Несмотря на мобилизацию, остается необходимость поддерживать на плаву украинскую экономику. Для этого привлечены миллионы женщин и мужчин.
- С 1 октября 2023 часть украинок должны становиться на военный учет. Женщины должны регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). С октября 2023 года женщины медицинских специальностей должны становиться на военный учет. При необходимости они могут быть мобилизованы в армию.