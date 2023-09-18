В Україні 30 червня змінилося законодавство щодо права на відтермінування від мобілізації людей, які доглядають за родичами. Тепер для цього є кілька умов, повідомила начальниця служби звʼязків з громадськістю ЛОТЦК та СП Марія Левко.

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Правила відтермінування оновили

Відтепер, відтермінування від мобілізації можуть отримати люди, які мають:

дружину (чоловіка) з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи;

батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи.

За умови, що ці люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних законом їх утримувати.

Право на відстрочку мають:

Опікуни людини з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною;

Ті, що доглядають за людиною, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду і немає інших близьких осіб, які можуть це робити.

Між опікою та доглядом є різниця

Опіка встановлюється за рішенням суду над недієздатною людиною, яка має стійкі психічні розлади та не здатна усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.

Догляд встановлюється над людьми, які потребують сторонньої допомоги через стан здоровʼя чи інвалідність без звернення до суду за висновком МСЕК або лікарської комісії.

За ким можна здійснювати догляд:

Тільки за членами своєї сімʼї, які спільно проживають, повʼязані спільним побутом, мають взаємні права і обовʼязки.

Мати чи батько старші 80 років, але не мають інвалідності.

Чи дає право на відстрочку догляд за кимось

Можна оформити догляд за людьми похилого віку з когнітивними порушеннями. Для цього обов'язково отримати висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати люди, які мають:

дружину (чоловіка) з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи;

батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю І чи II групи.

за умови, що ці люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобовʼязаних відповідно до закону їх утримувати.

Той, хто здійснює опіку чи догляд може виїхати за кордон у супроводі тих осіб, над якими здійснюється догляд або встановлена опіка.

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