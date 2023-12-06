Повестки хотят разрешить вручать не только представителями ТЦК: что предлагают в Раде
Источник:РБК-Украина
В комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработаны два законопроекта. Один из них касается вопросов мобилизации, в частности, порядка вручения повесток.
Проект закона Украины "о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы" также предусматривает изменения оповещения военнообязанных.
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В законопроекте четко пропишут, кто может вручать повестки
В частности, законопроект предлагает, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.
Важно отметить, что эти органы и так имеют право вручать повестки. Однако законопроект предлагает прописать это точнее, чтобы они не уклонялись от своих обязанностей.
Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации присоединяются к этим мерам,
– объяснил Федор Вениславский.
Повестки предлагают отправлять по электронной почте
Кстати, в этом проекте планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и по электронной почте и заказным письмом.
То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка,
– сказал Вениславский.
Он отметил, что уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестки и не нарушает закон.
Заметим, что этот законопроект еще не зарегистрирован и дискуссии продолжаются. Однако Вениславский отметил, что есть высокие шансы на то, что документ будет зарегистрирован финальном виде уже до конца этой недели.