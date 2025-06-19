В Украине открыто 17 дел по злоупотреблениям во время мобилизации, – Сухопутные войска

В Украине открыто 17 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации. По результатам внутренних проверок, 136 офицеров и 325 военнослужащих рядового и сержантского состава были заменены и направлены в зону боевых действий.

Как сообщает 24 Канал, об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Грузевич во время заседания временной следственной комиссии по нарушению закона во время мобилизации.

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Что сделали с нарушителями

В Сухопутных войсках отметили, что говорится именно о злоупотреблении властью, а не о случаях взяточничества.

Возбуждено 17 уголовных дел, когда они завершатся, то по их результатам будут привлечены к ответственности. Это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило или сняты с должностей, или отправлены в армию,

– отметил он.

По его словам, процесс обновления кадрового состава продолжается.

"На сегодня 136 офицеров заменены и отправлены в войска. Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска", – отметил и.о. командующего Сухопутных войск.

Отметим, в Стрыйском ТЦК и СП 17 июня во время пребывания в учреждении умер 50-летний мужчина, который пришел по приглашению для уточнения учетных данных.