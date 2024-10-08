Доброволец не будет ходить в ТЦК: Генштаб объяснил нововведения в механизме мобилизации

Генштаб ВСУ рассказал, какие новшества действуют в механизме мобилизации. В частности они заработали с 1 октября 2024 года.

У Генштабе ВСУ рассказали, что говорится об изменениях в порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, которые введены постановлением № 1130 Кабмина.

Смотрите также Снижение мобилизационного возраста: нардеп ответил, обсуждают ли этот вопрос в Раде

Как будет происходить мобилизация в механизме мобилизации

Командирам воинских частей предоставили право осуществлять призыв военнообязанных и резервистов на военную службу по мобилизации без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв военнообязанных и резервистов по мобилизации, определяется Генштабом и насчитывает более 130 частей и постоянно расширяется.

Согласно нововведениям, доброволец теперь:

подает заявление на имя командира воинской части по призыву на выбранную вакантную должность;

далее проходит профессионально-психологический отбор;

если результаты положительные – его направляет командир части на ВВК;

после этого с учетом степени пригодности, командир принимает решение о призыве и оформляет соответствующий приказ.

При этом, по желанию самого гражданина, военно-врачебную комиссию он может проходить или по месту жительства, или по месту постановки на воинский учет, или по месту дислокации воинской части. То есть доброволец вообще не будет заходить в ТЦК,

– отметил полковник Роман Горбач.

Полковник заверил, что добровольцы могут выбрать подразделение и должность. По словам полковника, это должно:

улучшить качество комплектования воинских частей,

повысить мотивацию граждан к прохождению службы,

уменьшить количество жалоб на действия ТЦК.

Смотрите также Теперь без ТЦК: как попасть в 93 ОМБр "Холодный Яр"

Роман Горбач объяснил, что привлечение добровольцев в Силы обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы, с которым Генштаб сотрудничает.