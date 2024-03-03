Законопроект о мобилизации: Вениславский сказал, когда документ пойдет на второе чтение в Раду
Источник:"РБК-Украина"
Законопроект о мобилизации сейчас находится на рассмотрении комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Там проработали все правки по этой инициативе.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский отметил, что дальше поэтапно будут обсуждать все правки к документу. Именно от этого зависит срок внесения готового законопроекта о мобилизации на голосование в Раду во втором чтении.
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Вениславский рассказал о работе над законопроектом
Нардеп отметил, что сейчас комитет прошел все 16 блоков ключевых поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, члены комитета работали четыре дня и уже финализировали и рассмотрели переходные и заключительные положения законопроекта.
Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, какие были объединены в эти 16 блоков. Тогда мы сможем значительно быстрее отклонить или принять те, или иные поправки,
– отметил Вениславский.
Он также отметил, что если говорить о сроках, то ориентировочно 4 марта, секретариат комитета должен подготовить сравнительную таблицу этого законопроекта. И дальше, начиная с 5 – 6 марта, по словам Вениславского, члены комитета смогут приступить к постатейному обсуждению, учета или отклонения законодательных поправок с участием нардепов, которые подавали эти правки.
Нардеп отметил, когда готовый документ может пойти в Раду
Вениславский подчеркнул, что при оптимистическом сценарии комитет до 10 – 15 марта сможет закончить с поправками к этому проекту закона.
"Пессимистично – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду", – отметил член комитета.
Однако он отметил, что как при оптимистическом, так и при пессимистическом сценарии до конца марта есть все шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады.
В законопроект о мобилизации внесли 4 тысячи правок
- Федор Вениславский также отметил, что в проект закона о мобилизации внесли более 4 тысяч поправок. По его словам, такого количества правок к законопроектам не было по меньшей мере с начала полномасштабного вторжения России.
- Нардеп отметил, что эти 4 тысячи поправок разделили на 16 блоков из ключевых вещей, которые предлагают изменить или изложить в другие редакции. Самыми дискуссионными вопросами законопроекта является ограничение выезда за границу, управлением транспорта и арест банковских счетов.
- Вениславский также назвал категорию осужденных граждан, которые могут пойти на фронт. Это касается украинцев, которые были осуждены с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, физически находящиеся на свободе.