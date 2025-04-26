Когда женщине могут отказать в подписании контракта: адвокат ответила
- Женщинам могут отказать в службе в армии, если они моложе 18 лет, не имеют базового образования, имеют проблемы со здоровьем или психические расстройства, или имеют непогашенную судимость за тяжкие преступления.
- Женщины могут служить на равных началах с мужчинами, но обычно в медицинских, административных, технических подразделениях, или других, не предусматривающих участия в боевых действиях. На фронт женщину могут отправить только с ее личного согласия.
С начала полномасштабной войны в Украине все больше женщин решили присоединиться к армии, чтобы стать на защиту нашего государства от врага. Тем не менее некоторым категориям украинок могут отказать в желании присоединиться в ряды ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Татьяны Савченко для УНИАН.
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Каким категориям женщин могут отказать в службе в армии
Адвокат объяснила, что заключить контракт с ВСУ могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются пригодными к службе в армии по состоянию здоровья и не имеют ограничений по этому процессу по законодательству.
В то же время женщине могут отказать в контракте о службе в ВСУ, если:
- ей меньше 18 лет;
- у нее нет базового среднего образования;
- есть проблемы со здоровьем, на основании которых по приказу 402 Минобороны он признается непригодным к службе;
- есть психические расстройства;
- есть непогашенная судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.
По словам Савченко, в других случаях записать добровольцем для женщины в украинскую армию нет никаких проблем.
Адвокат подчеркнула, что пока никаких изменений по мобилизации женщин не планируется. Пойти в армию украинки могут только добровольно.
В Украине женщины и мужчины несут службу на равных началах. Но обычно женщины могут служить в медицинских частях, в административных или технических подразделениях, а также на других должностях, которые не предусматривают участия в боевых действиях,
– объяснила Татьяна Савченко.
Со всем тем она отметила, что если у женщины нет проблем со здоровьем и она хочет выполнять боевые задачи, то с согласия ее могут мобилизовать и в боевые части.
Каким категориям женщин пока запрещен выезд из Украины
Адвокат отметила, что сейчас есть фактически только 2 категории женщин, для которых введены ограничения по выезду за границу. Это: некоторые госслужащие и женщины, которые уже проходят службу в армии на контрактной основе.
Татьяна Савченко объяснила, что этим категориям украинок для выезда за границу нужно иметь с собой подтверждение цели поездки и указание, на какой именно период они покидают Украину. Так, чиновницы могут выезжать в командировку, а военные – в отпуск.