Укр Рус
24 Канал Новости Украины Затронет ли женщин обновление военных данных: в ТЦК дали четкий ответ
9 января, 12:50
2

Затронет ли женщин обновление военных данных: в ТЦК дали четкий ответ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Военнообязанными являются женщины определенных специальностей, в частности медицинских и фармацевтических; они должны обновлять данные в ТЦК.
  • Обновление данных можно осуществить через портал Дія, мобильное приложение Резерв+, лично в ТЦК и СП или через ЦНАП.

Мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются военнообязанными. В то же время некоторым женщинам также нужно систематически обновлять данные в ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы группы коммуникаций Кировоградского ОТЦК и СП Полины Кравченко для издания "Гречка".

Кому нужно обновлять данные?

Полина Кравченко объяснила, что военнообязанными являются женщины определенных специальностей и профессий. Речь идет в частности о:

  • медицинские и фармацевтические специальности (врачи, фармацевты и т.д.);
  • других профессиях, соответствующих военно-учетным специальностям из списка Минобороны.

По закону, эти женщины формально подлежат воинскому учету, однако не могут быть мобилизованы без добровольного согласия.

Для них также обязательным является обновление данных:

  • через портал Дія или мобильное приложение Резерв+;
  • лично в ТЦК и СП;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По словам представительницы ТЦК, это делается для актуализации адреса, состояния здоровья, работы.

Как цифровизация меняет мобилизацию?

  • Минобороны Украины обновило приложение Резерв+, добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID. 
     

  • Также в приложении появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.
     

  • В Минобороны обещают, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки.