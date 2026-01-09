Затронет ли женщин обновление военных данных: в ТЦК дали четкий ответ
- Военнообязанными являются женщины определенных специальностей, в частности медицинских и фармацевтических; они должны обновлять данные в ТЦК.
- Обновление данных можно осуществить через портал Дія, мобильное приложение Резерв+, лично в ТЦК и СП или через ЦНАП.
Мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются военнообязанными. В то же время некоторым женщинам также нужно систематически обновлять данные в ТЦК.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы группы коммуникаций Кировоградского ОТЦК и СП Полины Кравченко для издания "Гречка".
Кому нужно обновлять данные?
Полина Кравченко объяснила, что военнообязанными являются женщины определенных специальностей и профессий. Речь идет в частности о:
- медицинские и фармацевтические специальности (врачи, фармацевты и т.д.);
- других профессиях, соответствующих военно-учетным специальностям из списка Минобороны.
По закону, эти женщины формально подлежат воинскому учету, однако не могут быть мобилизованы без добровольного согласия.
Для них также обязательным является обновление данных:
- через портал Дія или мобильное приложение Резерв+;
- лично в ТЦК и СП;
- через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
По словам представительницы ТЦК, это делается для актуализации адреса, состояния здоровья, работы.
Как цифровизация меняет мобилизацию?
Минобороны Украины обновило приложение Резерв+, добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID.
Также в приложении появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.
В Минобороны обещают, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки.