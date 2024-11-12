Когда могут мобилизовать женщину в Украине
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. Пока же в нашем государстве нет всеобщей мобилизации женского населения.
Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, четко определил условия, при которых женщин могут мобилизовать в армию. 24 Канал объясняет, когда именно и при каких условиях женщин могут привлечь на службу в ВСУ.
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Когда могут мобилизовать женщину в армию
Согласно украинскому законодательству, женщины могут пойти в армию только добровольно. Это действует как в военное, так и в мирное время.
В то же время на воинский учет обязательно должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности. Однако воинский учет не означает обязательную мобилизацию, поэтому женщины по-прежнему могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.
Также женщины, которые имеют образование родственное с военно-учетной специальности из утвержденного Минобороны списка, не обязаны становиться на воинский учет. Этот процесс происходит добровольно.
В законе о мобилизации также содержатся нормы о гендерном равенстве в армии. Поэтому условия для мужчин-контрактников и женщин-контрактниц должны быть одинаковыми.
Надо ли женщине проходить базовую военную подготовку
В законе о мобилизации четко указано, что мужчины с 18 до 25 лет должны обязательно пройти базовую военную подготовку. Говорится об общевойсковой и профессиональной подготовке, которая в военное время продлится 3 месяца.
Женщины также могут проходить базовую военную подготовку, но это происходит только добровольно. Для этого надо быть пригодным по состоянию здоровья и иметь возраст от 18 до 25 лет.
Кто из женщин не подлежит призыву
В соответствии с законодательством, женщины могут уволиться со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком. Также не подлежат мобилизации забронированные работники и работницы, соискатели предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной форме, докторанты и интерны.
В частности, в армию не смогут мобилизоваться:
- жены, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет;
- женщины, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет (если не имеют задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);
- непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;
- женщины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей умер, его лишили родительских прав, признали пропавшим без вести или он находится в месте лишения свободы;
- женщины-опекуны или приемные родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или если ребенок – совершеннолетний с I или II группой инвалидности;
- женщины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, больного тяжелыми поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;
- усыновители, которые содержат ребенка до 18 лет, который перед этим был сиротой;
- те, кто имеет мужа с инвалидностью I или II групп;
- те, кто имеет мужа с инвалидностью III группы, которую он получил, потеряв конечности, кисти, стопы ног, один из парных органов, или если он (она) имеют онкологию или психические недостатки;
- те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп, или те, у кого один из родителей мужа (жены) имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);
- если близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или участия в боевых действиях во время военного положения;
- если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины".