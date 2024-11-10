Мобилизация женщин: кто из них имеет право на отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных могут призвать на защиту нашего государства.

Военнообязанные мужчины и женщины могут получить отсрочку от службы при определенных условиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Когда женщины могут получить отсрочку

В Украине военнообязанные женщины могут получить отсрочку от призыва в трех случаях.

Согласно документу, отсрочку от призыва имеют право получить:

Женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа, проходящего военную службу.

Студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах.

Ранее писали о том, происходит ли в Украине мобилизация женщин, о которой время от времени говорят. Женщина может мобилизоваться в армию только по собственному желанию. Зато тех женщин, которые имеют медицинское и фармацевтическое образования, нужно поставить на воинский учет.

В мирное время женщина может служить в армии по контракту или в резерве.