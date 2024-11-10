Військовозобов'язані чоловіки та жінки можуть отримати відстрочку від служби за певних умов. Про це пише 24 Канал із посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Коли жінки можуть отримати відстрочку

В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.

Відповідно до документа, відстрочку від призову мають право отримати:

Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.

Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

Раніше писали про те, чи відбувається в Україні мобілізація жінок, про яку час від часу говорять. Жінка може мобілізуватись до війська лише за власним бажанням. Натомість тих жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіти, потрібно поставити на військовий облік.

У мирний час жінка може служити у війську за контрактом або у резерві.