Мобилизация в феврале: могут ли быть призваны женщины

С 1 октября 2023 года в Украине стал обязательным воинский учет для женщин. Однако, речь идет лишь о некоторых профессиях.

Могут ли мобилизовать женщин во время полномасштабной войны, что надо знать о воинском учете, пишет 24 Канал.

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Мобилизация женщин: что стоит знать

Женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды Сил обороны. Однако, исключительно добровольно.

Обратите внимание! Сейчас обязательный воинский учет касается только тех женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности. Перечень 12 профессий или специальностей можно посмотреть здесь.

Кроме того, закон предусматривает 3-летнюю отсрочку. Однако важно понимать, что никто не запрещает мобилизоваться добровольно.

Новый законопроект о мобилизации: чего ждать

Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду обновленный законопроект. В нем четко прописано, кого именно из женщин могут привлекать на службу по мобилизации.

Заметим, что об изменениях в проекте речь не идет. Важно знать, что: