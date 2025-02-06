Есть ли на повестке дня Рады вопрос о призыве женщин

Женщины могут становиться на воинский учет только по собственному желанию, а принудительная мобилизация не предусмотрена. В Верховной Раде решили законодательно закрепить этот принцип, чтобы избежать политических манипуляций.

Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в "Медиацентре Украины", сообщает 24 Канал. По его словам, еще в постановлении Кабмина было предусмотрено, что женщины могут быть мобилизованы исключительно с их согласия.

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Женщины на воинском учете только с согласия

Он отметил, что из-за политических манипуляций со стороны некоторых оппозиционных сил Верховная Рада решила окончательно закрепить это на законодательном уровне.

Никакого принуждения до сегодняшнего дня для женщин не было. Только их добровольное согласие,

– подчеркнул Вениславский.

По словам депутата, в законе предусмотрено:

Женщины становятся на воинский учет только по собственному желанию.

Прохождение базовой военной подготовки также является добровольным.

После прохождения подготовки женщины могут стать на учет только по собственному согласию.

Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит,

– подчеркнул Вениславский.

Народный депутат также напомнил, что уже десятки тысяч украинских женщин служат в ВСУ, выполняют боевые задачи и заключают контракты. Поэтому изменения в законе лишь закрепляют добровольный принцип воинского учета для женщин.