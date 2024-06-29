Мобилизация женщин: что изменится в июле и можно ли выезжать за границу после постановки на учет

В июле женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и являются военнообязанными, но не стали на учет, могут оштрафовать на значительную сумму.

Обновить свои данные есть время до 16 июля. При этом выезд военнообязанных женщин за границу остается свободным. Из страны не выпускают только украинок, которые служат по контракту, а также женщин-госслужащих.

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Какие штрафы предусмотрены для военнообязанных женщин

С 1 июля женщины, которые имеют специальности, связанные с медициной, должны стать на воинский учет. Остальные могут это сделать по желанию. В случае нарушений правил воинского учета есть наказание.

Речь идет о 17 – 25 тысяч гривен штрафа. Работодатели также обязаны контролировать постановку таких сотрудниц на учет.

Кому нужно стать на учет

После взятия на воинский учет военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться. В то же время мобилизация женщин все равно остается добровольной, как и раньше. Ни одну женщину не могут призвать без ее согласия.

Напомним, что военнообязанными являются женщины, которые работают по следующим специальностям: