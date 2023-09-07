Ограничат ли выезд за границу для женщин на воинском учете: объяснение ГПСУ

В Верховной Раде заявили, что военнообязанные женщины будут ограничены в выезде за границу. В Госпогранслужбе разъяснили, будут ли ограничения для женщин такими же, как и для мужчин.

То, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины, как и военнообязанным мужчинам. Это подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Пока ограничений на выезд для женщин нет

Демченко напомнил, что постановление правительства регламентирует ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и отдельных должностных лиц.

"В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", – сказал Демченко.

Он подчеркнул, что других ограничений в настоящее время нет. В то же время представитель добавил, что, если будут внесены изменения в эти правила, их будут соблюдать.

Если будут такие изменения приняты и вступят в силу, и в них будут указаны четкие категории кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил,

– резюмировал Демченко.

Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что принять определенные решения по ограничению выезда некоторых категорий граждан за границу может военно-политическое руководство государства, занимающееся этим вопросом министерство, а также правительство.

Контекст ограничений выезда женщин

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что с 1 октября 2023 года для военнообязанных женщин пересечение границы будет происходить так же, как и для мужчин.

При этом он отметил, что военнообязанные женщины смогут выезжать за границу, если будут иметь право на временный выезд.

Остальные военнообязанные женщины, которые, по словам Вениславского, если не будут иметь соответствующий документ о праве на выезд, будут ограничены, как и мужчины.