Отобрали мобильную связь: что россияне требуют взамен с оккупированных территорий
- Оккупанты на оккупированных территориях отключили мобильную связь местным жителям и требуют переоформления российских сим-карт.
- Однако все равно связь многим не включают, что вызвало многочисленные жалобы на действия оккупационной администрации.
Россияне на оккупированных территориях продолжают пытаться пугать местных жителей. На этот раз оккупанты оставили их без мобильной связи и массово отключили мобильные телефоны. Такие действия оккупационные власти объясняют приказом "сверху".
Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что действия россиян на ВОТ связаны с российскими паспортами. Однако даже они могут не защитить граждан.
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Как отключение связи связано с российским паспортом
По словам корреспондента из Запорожья, фейковое оккупационное правительство Запорожской области сообщило об "изменениях" в законодательстве России, которые регулируют мобильную связь. Так, оккупанты начали ее массово отключать на ВОТ.
Россияне требуют от граждан, которые покупали российские сим-карты на украинский паспорт, идти и переоформлять их на российский. А у кого его нет – также идти переоформлять под личность "иностранного" гражданина,
– подчеркнул он.
Корреспондент из Запорожья добавил, что когда враг оккупировал украинские территории, он массово уничтожал украинскую связь. Чтобы люди не потеряли его с родными, они были вынуждены вставать в длинные очереди, чтобы взять российские сим-карты. Теперь они оказались в сложной ситуации.
"Даже тем, кто уже пошел переоформлять, не включают связь. Существует огромное количество жалоб на действия оккупационной администрации", – отметил он.
К слову, еще в 2023 году "Минцифры дали поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов". На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей ведут незаконную деятельность операторы "МирТелеком" и "+7Телеком".