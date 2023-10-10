Готовы ли мобильные операторы Украины к длительному блэкауту
Источник:НКЭК
Комиссия проверила всех операторов мобильной связи, чтобы выяснить, готовы ли они к продолжительным блэкаутам. Речь идет о проверке трех операторов.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) установила, что ни один из операторов не готов к блэкауту. Особенно если говорится о том, чтобы обеспечить людям связь в течение 3 суток без света.
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Готовы ли операторы связи к отключениям света
НКЭК рассказала, что с января 2023 года они провели 8 внеплановых проверок операторов по выполнению требований комиссии, которые издали на основе решения СНБО. Речь идет о том, что операторы должны обеспечить автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение 3 суток.
Комиссия заявила, что они обнаружили нарушения у всех трех операторов мобильной связи. В частности, проверяли:
- "Киевстар" в Киевской, Львовской, Одесской областях;
- "ВФ Украина" в Киевской, Львовской, Одесской областях;
- "Лайфселл" в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской областях.
НКЭК дважды шла навстречу операторам и своим решением продлевала сроки устранения нарушений, указанных в предписаниях, на дополнительных 30 дней... Каждый из поставщиков за это время должен был принять все необходимые меры для обеспечения своей сети автономностью по всем определенным точкам во всех областях Украины. В установленные сроки каждый из операторов сообщил об успешном устранении нарушений, выявленных в ходе проверок,
– заявила комиссия.
Кроме того, в компании отметили, что в конце августа 2023 года провели проверки в компании "Лайфсел" в Ровненской области. Они установили, что оператор не может обеспечить связью критически важные объекты.
Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала
Кратко о вероятных блэкаутах
- Глава Минэнерго Герман Галущенко призвал граждан Украину покупать генераторы на зиму. Чиновник отметил, что именно автономные электрические подстанции помогут избежать длительных отключений света.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о подготовке энергосистемы Украины к вероятным обстрелам со стороны России. По его словам, у Киева есть план на случай блэкаута.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об обстрелах, что в случае атак России по энергетике зимой Киев также будет отвечать.