"России выгодно утилизировать заключенных": кого следующими бросят на войну в Украину
Западные аналитики сообщают, что Россия готовит новое массированное наступление. Однако для этого ей необходимо накопить достаточное количество ресурса, в том числе и человеческого.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что Россия прибегает к разным способам, чтобы затянуть поставки оружия и техники в Украину.
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Саакян отметил, что Россия понимает, что ход войны зависит от того, что будет быстрее: их подготовка к активизации массированного наступления или поставки в Украину тяжелого оружия. В Кремле пытаются затормозить процессы поддержки Украины, для того, чтобы обогнать в этой гонке и воспользоваться окно возможностей.
В частности, сейчас в Кремле спекулируют темой потери Францией более 400 миллионов евро из-за отказа поставлять корабли "Мистраль" России в 2015 году напомним, что их Москва заказала в 2010 году, а Франция отказалась от соглашения из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
Россия не считает потери
Россия совершенно не считает жертвы, заметил политолог. Поэтому цена жизни заключенных там отрицательная. Их содержание, охрана, кормление обходится в определенную сумму для российского бюджета.
Соответственно сейчас они чем больше утилизируют заключенных, тем для России более выгодна ситуация. Они не просто не считают потери, а рады и повысить эти потери,
– добавил Саакян.
Следующей волной поставок мобилизованных в России могут стать кредитные агентства, предположил эксперт.
России удалось на некоторых участках перейти к наступлению, на них они смогли сковать украинские силы. И сейчас враг серьезно задумывается, как бы взять им реванш, убежден политолог.
Россия проводит мобилизацию: что известно
- Российская сторона имеет многочисленные потери на фронте, из-за чего в России происходит вторая волна мобилизации. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, мобилизованных, вероятно, не будут учить, а сразу будут отправлять на боевые задания.
- Политолог Игорь Эйдман заметил, что России нечем снаряжать свежеприбывших. Даже тех 300 тысяч человек, которых мобилизовали осенью 2022 года, власти не смогли обеспечить должным образом.
- "Вагнеровцам" за участие в войне обещают освобождение из мест лишения свободы. Однако юристы говорят, что доказательств этому нет. Более того, помилование – это редкая, трудоемкая и сложная юридическая процедура, которая никогда не применялась в России в таких масштабах, которые рекламирует "Вагнер".