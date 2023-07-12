Это абстрактная вещь: израильский журналист объяснил модель гарантий безопасности его страны

Израильская модель гарантий безопасности – достаточно абстрактная вещь. Не существует определенного документа, который называется "гарантиями США касательно безопасности Израиля".

Об этом 24 Каналу заявил израильский журналист Цви Зильбер. Он отметил, что есть многолетний опыт отношений между странами, среди этого, в частности, сотрудничество в военно-промышленном комплексе, совместные учения, совместные военные разработки, политический блок и т.д.

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"Я не думаю, что это не подходит Украине. Просто, это довольно абстрактная и растяжимая вещь", – отметил Зильбер.

То есть существует определенная система отношений. Израильская экономика очень сильно интегрирована как в американскую, так и в европейскую. Кроме того, у Запада достаточно большие интересы в этой стране. Ведь Ближний Восток есть и остается одним из самых горячих регионов, поэтому полезно иметь такие силы сдерживания.

Что входит в американские гарантии

50 лет назад была так называемая война "Судного дня" – вооруженный конфликт между Израилем и Египтом вместе с Сирией в 1973 году. Американцы устроили тогда беспрецедентный в истории "воздушный мост" по передаче вооружения Израилю. Тогда фактически Израиль напрямую воевал с СССР. Ведь его противниками были арабские солдаты, но все их командиры, летчики, силы ПВО были советскими. Тогда Леонид Брежнев дал арабам большое количество оружия, и Израилю в войне было тяжело.

Какая модель гарантий безопасности Израиля: смотрите видео

Тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер давил на Израиль, чтобы он ни в коем случае не наносил удар первым. Мол, тогда страна не получит помощи от США. В результате арабы ударили первыми и тогда Израилю было тяжело вырвать линию фронта. США поддержали его. Европейские страны заявили, что они держат нейтралитет и запретили американским транспортным самолетам садиться на их территории. Впрочем, удалось договориться с Португалией. Тогда в течение нескольких дней в Израиль было доставлено невероятное количество оружия – танки, самолеты, артиллерия и боеприпасы. То есть все, что просила страна. В конце концов, она завершила войну победой.

Даже Брежнев угрожал ядерным ударом, если Израиль не остановится, ведь войска шли на Каир и Дамаск. Впрочем, еще существует теория, что Израиль угрожал ядерным оружием,

– рассказал израильский журналист.

Мол, тогда американцы сразу согласились на поставки оружия. С тех пор существует убеждение, что США никогда не оставят в беде Израиль.

"Вообще представить себе, что американские солдаты приедут сюда и будут воевать за Израиль – такого не было и никогда не будет", – подчеркнул Цви Зильбер.

Военная операция Израиля