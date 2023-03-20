Могли ли уничтожить Путина в Крыму: полковник ВСУ рассказал возможный сценарий

Президент России Владимир Путин приезжал в Мариуполь и Крым. Многих заинтересовало, можно ли было ликвидировать российского диктатора.

Подробно об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, настоящий Путин не мог уехать из страны.

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"На всех двойников не хватит боеприпасов"

Протокол безопасности президента России не позволил бы ему выехать к радиусу поражения некоторых украинских средств. Роман Свитан подчеркнул, что ввиду того, что это был двойник Путина, "отрабатывать" по нему нет никакого смысла.

"Таких двойников у них 100 миллионов россиян по большому счету. На всех не хватит боеприпасов", – отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ объяснил, что то, что в Крым по сухопутному коридору съездил двойник Владимира Путина, это необходимость "как-то подсветить" неконституционные действия, проведенные девять лет назад – введение в конституционное поле России частей Украины Кроме того, это было важно сделать перед запланированным приездом главы Китая Си Цзиньпина.

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Механизм для ликвидации Путина существовал

Если бы настоящий Владимир Путин приехал в Крым, узнать об этом украинская сторона могла бы с помощью сил радиотехнической разведки, которые четко отслеживают движение кортежей или даже передвижения "темной точки", прикрытой системой радиоэлектронной борьбы. Кроме того, у нас есть Главное управление разведки, имеющее информацию такого уровня, и большое партизанское движение и в Крыму, и на оккупированных территориях материковой Украины.

Таким образом мы бы однозначно знали и смогли бы скорректировать движение наших средств поражения и выполнить задачу "уничтожить цель номер один", особенно после вручения Международным уголовным судом подозрения этому, действительно международному преступнику,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Романа Свитана, Украина имела возможность обезвредить Путина. Он также добавил, что даже по двойнику российского диктатора можно было бы "отработать", особенно по реперным точкам, которые точно будет проходить его кортеж. Механизм для такого сценария не был.

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