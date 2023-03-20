Детально про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, справжній Путін не міг виїхати з країни.

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“На всіх двійників не вистачить боєприпасів”

Протокол безпеки президента Росії не дозволив би йому виїхати до радіуса ураження певних українських засобів. Роман Світан підкреслив, що зважаючи на те, що це був двійник Путіна, "відпрацьовувати" по ньому немає ніякого сенсу.

"Таких двійників у них 100 мільйонів росіян за великим рахунком. На всіх не вистачить боєприпасів", – зазначив Світан.

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що те, що в Крим по сухопутному коридору з’їздив двійник Владіміра Путіна, це необхідність "якось підсвітити" неконституційні дії, які були проведені дев’ять років тому – введення в конституційне поле Росії частин України. Крім того, це було важливо зробити перед запланованим приїздом очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

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Механізм для ліквідації Путіна існував

Якби все ж справжній Владімір Путін приїхав до Криму, дізнатись про це українська сторона б могла за допомогою сил радіотехнічної розвідки, які чітко відстежують рух кортежів чи навіть пересування "темної крапки", яка прикрита системою радіоелектронної боротьби. Крім того, у нас є Головне управління розвідки, яка має інформацію такого рівня, та великий партизанський рух і в Криму, і на окупованих територіях материкової України.

В такий спосіб ми б однозначно знали і змогли б скоригувати рух наших засобів ураження і виконати завдання "знищити ціль номер один", особливо після вручення Міжнародним кримінальним судом підозри цьому, уже справді міжнародному злочинцю,

– наголосив військовий експерт.

За словами Романа Світана, Україна мала можливість знешкодити Путіна. Він також додав, що навіть по двійнику російського диктатора можна було б "відпрацювати", особливо за реперними точками, які точно буде проходити його кортеж. Механізм для такого сценарію був.

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