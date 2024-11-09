Могли пострадать химкомбинат и опытный завод: Алексин в Тульской области атаковали дроны

Серия взрывов прогремела в городе Алексин, что в Тульской области России. Поздно ночью 9 ноября регион атаковали неизвестные дроны.

Под удар мог попасть местный химический комбинат. Также БпЛА могли атаковать Алексинский опытный механический завод. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы, в частности оппозиционный Astra.

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Под ударом заводы: Алексин атаковали дроны.

Местные сообщают о по меньшей мере 11 беспилотниках. Также в своих чатах россияне жаловались о серии громких взрывов.

В сети пишут, что целью атаки дронов стал местный химкомбинат. Но среди прочего предприятие производит боеприпасы, полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России. Его продукцию используют в автомобильной, горно-добывающей, нефтегазовой, строительной, аэрокосмической отраслях, атомной промышленности, авиационной промышленности и спецхимии, судостроении и в военной промышленности.

Кроме того, под удар мог попасть Алексинский опытный механический завод, который также занимается оборонной продукцией.

Взрывы в Алексине: смотрите видео