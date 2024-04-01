Могут легко сложить многоэтажку: Евлаш сказал, как противодействовать авиабомбам ФАБ-1500

Россияне начали активно применять авиационные бомбы для ударов по территории Украины. Россия заявила, что планирует использовать не только ФАБ-250, но и ФАБ-1500. Такие бомбы являются очень мощными и недооценивать их не стоит.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш отметил 24 Каналу, что россияне надеются на использование, с украинской стороны, всех своих запасов. Между тем украинское руководство продумывает эффективное и разумное применение наших систем.

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Более мощные ФАБ

Россияне грозятся, что они хотят поставить на конвейер ФАБ-1500. Это такие же бомбы, как ФАБ-250, которые россияне сейчас применяют, только больше по размеру.

"Они являются очень мощными. На примере Киевской области, мы видим, какие разрушения могут нести эти бомбы, они могут с легкостью сложить многоэтажный панельный дом, или снести с лица земли "хрущевку". Эти бомбы несут опасность, их нельзя недооценивать", – отметил Евлаш.

Эффективная тактика Украины

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, с такими бомбами можно бороться, однако у врага очень большое количество таких средств, которые они сейчас модернизируют, снимают с хранения и продолжают применять по нашей территории. Только по Авдеевке за один день враг выпускал до 100 таких авиабомб. Россияне рассчитывают на то, что Украина выпустит абсолютно все свои ракеты по этим бомбам.

"Здесь самая эффективная тактика – это бороться именно с носителями этих бомб. Ведь, если мы будем тратить весь свой арсенал на эти бомбы, то сможем увидеть ту ситуацию, которая была в начале полномасштабного вторжения, когда российская авиация безнаказанно залетала на нашу территорию и сбрасывала бомбы на мирные города", – прокомментировал Евлаш.

Эффективное и разумное применение украинских систем продумывает руководство Воздушных Сил, ГУР и СБУ. Однако такие мощные и современные виды вооружения, которые мы применяем, к сожалению, пока мы самостоятельно не производим.

Враг не прекращает ударов авиабомбами