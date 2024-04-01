Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш зауважив 24 Каналу, що росіяни надіються на використання, з українського боку, усіх своїх запасів. Тимчасом українське керівництво продумує ефективне та розумне застосування наших систем.

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Потужніші ФАБ

Росіяни грозяться, що вони хочуть поставити на конвеєр ФАБ-1500. Це є такі самі бомби, як ФАБ-250, які росіяни зараз застосовують, тільки більші за розміром.

"Вони є дуже потужними. На прикладі Київщини, ми бачимо, які руйнування можуть нести ці бомби, вони можуть з легкістю скласти багатоповерховий панельний будинок, чи знести з лиця землі "хрущовку". Ці бомби несуть небезпеку, їх не можна недооцінювати", – зазначив Євлаш.

Ефективна тактика України

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, з такими бомбами можна боротись, однак у ворога надзвичайно велика кількість таких засобів, які вони зараз модернізують, знімають зі зберігання і продовжують застосовувати по нашій території. Лише по Авдіївці за один день ворог випускав до 100 таких авіабомб. Росіяни розраховують на те, що Україна випустить абсолютно всі свої ракети по цих бомбах.

"Тут найефективніша тактика – це боротися саме із носіями цих бомб. Адже, якщо ми будемо витрачати весь свій арсенал на ці бомби, то зможемо побачити ту ситуацію, яка була на початку повномасштабного вторгнення, коли російська авіація безкарно залітала на нашу територію та скидала бомби на мирні міста", – прокоментував Євлаш.

Ефективне та розумне застосування українських систем продумує керівництво Повітряних Сил, ГУР та СБУ. Однак такі потужні та сучасні види озброєння, які ми застосовуємо, на жаль, поки ми самостійно не виробляємо.

Ворог не припиняє ударів авіабомбами