Несколько условий: каковы шансы, что Трампу объявят импичмент

Ранее Дональду Трампу уже объявляли импичмент, но Сенат США оправдал его. Теперь президент Соединенных Штатов своими действиями снова может наделать себе вреда.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что на объявление импичмента Трампу повлияют его и внутренняя, и внешняя политика. Однако, вероятно, настоящие проблемы "взорвутся" не в этом году.

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Почему и когда Трампу могут объявить импичмент

По словам политолога, для того, чтобы инициировать и объявить импичмент Трампу, нужно большинство голосов в Палате представителей. Однако его сейчас нет, ведь в Палате республиканцев больше, чем демократов.

Если разрушительные процессы, которые сейчас происходят внутри США, повлияют на Республиканскую партию, тогда ситуация может измениться,

– сказал он.

Однако, вероятно, это повлияет не так на самого Трампа, как на создание оппозиционной силы, которая будет выступать против действий Илона Маска в правительстве. Интересно, что Трамп уже более месяца находится на посту президента, а республиканцы за это время до сих пор не смогли согласовать бюджет страны на 2022 год. Это, по мнению Фесенко, также связано с деятельностью Маска.

Интересно! Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко считает, что действия Трампа сейчас напрямую влияют на его поддержку среди американцев. Даже из рядов республиканцев уже звучит критика в отношении президента США и Джей Ди Вэнса.

Внешняя политика Трампа также может повлиять на его импичмент. Хотя события сейчас небольшие, но со временем их негативные последствия могут увеличиваться. Например, таможенная политика президента США, когда он повышает тарифы различным странам.

Это приведет к инфляции в США, к росту цен, а Трамп обещал обратное. Это может ударить по его рейтингам и рейтингам республиканцев,

– пояснил политолог.

Вероятно, что негативные настроения в США могут начаться не сейчас, а в следующем году в ноябре, когда будут происходить выборы в Конгресс. Неблагоприятные процессы, которые есть сейчас, могут усилиться, что ударит по репутации Республиканской партии.

К слову, конгрессмен из Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент Трампу и обвинил его в "коварных действиях" из-за желания президента США "взять под контроль" Сектор Газа.