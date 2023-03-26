Выезд за границу забронированных предприятиями работников: при каких условиях он возможен

В Украине действует военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем, есть ли возможность выезжать за границу у забронированных предприятиями работников.

Помог пролить на это свет юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в интервью 24 Каналу. Напоминаем, что ограничения на выезд из страны действуют для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Но касаются ли они забронированных работников – читайте дальше.

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Могут ли забронированные ехать за границу

По словам Владислава Юрчака, забронированные от мобилизации мужчины, не являющиеся госслужащими, имеют право пересекать границу. Но для этого у них на руках должны быть документы, подтверждающие их бронирование. Речь идет о выписке из решения (приказа) Министерства экономики.

В то же время следует понимать, что это не может быть просто поездка за границу, потому что так захотелось. Согласно позиции Государственной пограничной службы, это должна быть командировка.

Юрист добавил, что действующее законодательство Украины не возлагает на ГНСУ обязанность вести исчерпывающий перечень документов, которые могут понадобиться для пересечения границы.

Могут ли студенты ехать за границу

Касается студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в вузах за границей. В начале полномасштабного вторжения в них была возможность покидать страну, чтобы продолжать обучение.

Впрочем, с лета 2022 года соответствующую опцию убрали. В Госпогранслужбе отметили, что ею пользовались мужчины, стремившиеся незаконно покинуть Украину. На ежедневной основе возвращали военнообязанных, документы об образовании которых вызывали сомнение у пограничников.

В Госпогранслужбе отметили, что ею пользовались мужчины, стремившиеся незаконно покинуть Украину. На ежедневной основе возвращали военнообязанных, документы об образовании которых вызывали сомнение у пограничников. На весну 2023 года ситуация не изменилась. Студенты, аспиранты, помощники и докторанты получили отсрочку от мобилизации. Это значит, что их не будут призывать в армию. В то же время они не имеют права покидать Украину.