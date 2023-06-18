Зашли слишком далеко: Жданов оценил, ударит ли Путин по ЗАЭС и как ее деоккупировать

Весь мир уже убедился в террористических намерениях российских окупантов. После подрыва дамбы на Каховский ГЭС появилось все больше опасений по поводу возможных провокации на Запорожской атомной электростанции.

Риски существуют, но украинская сторона делает все, чтобы не допустить ядерной катастрофы и освободить территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Нельзя исключать возможности никаких провокаций, в том числе и ядерного шантажа со стороны России, ведь поведение Кремля, их беспринципность доказали, что страна-террористка способна на все, отметил Жданов.

Необходимо отключение пятого энергоблока

Подрывом дамбы на ГЭС россияне были готовы буквально выстрелить себе в ногу, утопить часть собственных войск, смыть свои позиции, чтобы сделать невозможным форсирование Днепра ВСУ в ближайшее время и совершить экоцид в Украине.

Поэтому сказать сегодня, что никто не взорвет станцию, это, наверное, было бы ошибкой. Нужно быть готовыми к любому развитию событий,

– подчеркнул военный аналитик.

Однако специалисты отмечают, если сейчас пятый энергоблок будет переведен в холодный режим, тогда вероятность аварии становится еще меньше. Не будет теплового взрыва, как это было на Чернобыльской АЭС.

10 февраля украинское Госатомрегулирование распорядилось перевести 5 и 6 энергоблоков в состояние "холодной остановки". Но оккупанты не позволили выполнить это распоряжение. 8 июня, на третий день после подрыва Каховской ГЭС, украинский регулятор выдал аналогичное распоряжение, которое призвал немедленно выполнить, но оккупанты снова игнорируют его.

Жданов оценил ситуацию на ЗАЭС: смотреть видео

Как можно остановить россиян

Вряд ли на россиян может сработать в этом случае дипломатия. Ведь на днях ЗАЭС посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, чтобы проверить ситуацию. Россияне их встретили исключением дистанционного контроля за радиационной ситуацией на станции. Украинская сторона накануне приезда делегации из МАГАТЭ перестала получать информацию о контроле радиационного фона.

Это еще раз подчеркивает невозможность переговоров и дипломатических отношений с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным, как бы он ни пытался давить на третьи страны и продвигать циничные нарративы.

Жданов убежден, что ЗАЭС освободят военным путем, однако активных действий недалеко от станции не будет, ведь она является спецобъектом.

Возможно, в случае успеха нашего контрнаступления будут созданы условия, которые россияне сделают "жест доброй воли". Я не думаю, что сегодня они готовы остаться в окружении, если будет глубокий прорыв нашей армии,

– резюмировал военный эксперт.

Как сейчас оценивается возможность провокаций на ЗАЭС