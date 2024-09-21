Россияне способны наращивать свое производства: будут ли атаковать Украину круглосуточно

Россияне наращивают производства беспилотных систем и ракет, а российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна изготовит 1,4 миллиона БпЛА до конца 2024 года. Сейчас россияне действительно готовы нарастить производство, но не слишком быстро.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что у россиян уже есть проблемы, которых не было в начале полномасштабного вторжения. Страна-агрессор пытается осуществлять давление на украинцев.

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Будут ли россияне атаковать круглосуточно Украину

По словам главы Украинского центра, в 2022 году оккупанты долгое время накапливали оружие и осуществлять массированные ракетные атаки.

Кроме этого, в начале полномасштабного вторжения, Россия имела "козырь" в виде Черноморского флота. Именно его они использовали для запуска крылатых ракет морского базирования "Калибр". Благодаря успешным действиям украинских спецслужб, российские носители ракет или потоплены, или отогнаны.

Однако хоть и сейчас россияне работают "с колес", они способны медленно и постепенно наращивать производства ракет и дронов, которые могут летать над Украиной всю ночь,

– отметил Кузан.

Россияне пытаются сломать сопротивление украинцев, чтобы как можно большее количество людей хотели бы уже завершить войну на любых условиях, даже невыгодных для Украины. Россияне, поднимая в воздух истребитель Миг специально часто его дозаправляют, чтобы он как можно дольше летал, а в Украине в то время была затяжная воздушная тревога.

Обратите внимание! Россия ежемесячно производит десятки ракет и сотни дронов, несмотря на санкции. В настоящее время Москва имеет в запасах 350 ракет "Калибр" и производит от 30 до 40 новых ракет ежемесячно. Производство дронов "Шахед" в России превышает 500 единиц ежемесячно.

Стоит помнить, что страна-агрессор воюет не только с украинской армией, но и с гражданскими украинцами.

Главное, что мы уже перешли порог страха, паники и уже не будем поддаваться такому давлению. Все запугивания Путина рассчитаны в первую очередь на свою аудиторию, что, мол, "вот мы сейчас покажем украинцам",

– подчеркнул председатель Украинского центра.