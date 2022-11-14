Могут ли россияне попытаться вернуться в Херсон: предположение эксперта

Россияне не вернутся в Херсон – это точно. Если бы военные генералы в России хорошо учились, то они бы знали, что по элементарным законам физики – все западные украинские берега выше восточных.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что наступать с востока на запад очень тяжело, практически каждая река или берег – непреодолимое препятствие, если для защиты есть артиллерия и определенные виды вооружений.

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Поэтому, по словам Свитана, движение у россиян обратно на запад не удастся, а нам двигаться на левый берег очень легко. В конце концов этим и занимаются наши военные.

Однозначно, россияне больше в сторону запада двигаться не будут. А вот бежать им – придется, к тому же бежать в сторону Мариуполя,

– говорит Роман Свитан.

По его словам, группировка, которая вышла с правого берега, уже в Мариуполе и "зализывает раны".

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