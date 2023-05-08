Неужели "доходит": оппозиционер сказал, когда россияне могут начать бунт

Россияне годами живут под бешеным прессингом пропаганды, устрашениями и манипуляциями, которые уже воспринимаются как должное. Однако, несмотря на яростный авторитаризм в России, может наступить переломный момент, когда люди перестанут, опустив головы, слушаться своего безумного диктатора, а начнут действовать наперекор.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов. Он рассказал, как за время полномасштабного вторжения в россиян изменилось отношение к войне и власти.

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Мурзагулов отметил, что безусловное уважение и повиновение к вышим за себя – часть ментальности русского народа. Перед началом полномасштабной войны, у них никто не спрашивал, как те относятся к ней и хотят ли идти воевать.

Я, когда звонил в свою родную деревню, спросил односельчан: "Вы что собираетесь идти?". Они ответили: "А у нас кто-то спрашивает? Нас поставили в ряд, запихнули в автобус и отправили с песнями",

– добавил говорящий.

Понимание приходит поздно

Политтехнолог был убежден, что умеющие анализировать люди, которые получили высшее образование, даже под давлением потери работы или финансовой стабильности будут протестовать против войны, как минимум, не будут слушаться приказов этой власти. Но это продолжается до сих пор.

С некоторыми я общаюсь, и понимание приходит. К сожалению, очень поздно, к сожалению, позорно. После того, как вся страна в глазах мира стала изгоем, они что-то начинают думать,

– заметил Мурзагулов.

Он убежден, что этот процесс станет необратимым и быстрым, когда ко всем придет понимание.

Мурзагулов о недовольстве россиян и его последствиях: смотреть видео

Что произойдет дальше

По словам аналитика, для полного понимания россиян должен произойти переломный момент, должна быть острая предпосылка. И ею может стать раскол между востоком и западом страны или между православием и исламом, славянами и не славянами и т.д.

К тому же в России сейчас мобилизуют большое количество представителей нацменьшинств: башкиров, бурят, чеченцев и т.д.

И они уже сейчас там на фронте задают вопрос себе: "Какого черта я здесь делаю?". И вот интересно, что произойдет дальше. Мы уже видели заявления с фронта, мол, "мы сейчас развернем свое оружие и пойдем на Москву, если вы будете продолжать к нам так относиться, как к свиньям". Вот это самый, как мне кажется, вариант, как все это рассыплется,

– резюмировал политтехнолог.

С каждым днем в России ситуация все больше усугубляется