Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов. Він розповів, як за час повномасштабного вторгнення в росіян змінилося ставлення до війни та до влади.

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Мурзагулов відзначив, що безумовна повага і покора до вищих за себе – частина ментальності російського народу. Перед початком повномасштабної війни, в них ніхто не питав, як ті ставляться до неї і чи хочуть іти воювати.

Я, коли телефонував у своє рідне село, спитав у односельців: "Ви що збираєтеся йти?". Вони відповіли: "А у нас хтось питає? Нас поставили в рядок, запхнули в автобус і відправили з піснями",

– додав мовець.

Розуміння приходить пізно

Політтехнолог був переконаний, що люди, які вміють аналізувати, здобули вищу освіту, навіть під тиском втрати роботи чи фінансової стабільності будуть протестувати проти війни, як мінімум, не будуть слухатися наказів цієї влади. Але це продовжується й досі.

З деякими я спілкуюся, і розуміння приходить. На жаль, дуже пізно, на жаль, ганебно. Після того, як вся країна в очах світу стала ізгоєм, вони щось починають думати,

– зауважив Мурзагулов.

Він переконаний, що цей процес стане незворотним і швидким, коли до всіх прийде розуміння.

Мурзагулов про невдоволення росіян і його наслідки: дивитись відео

Що станеться далі

За словами аналітика, для повного розуміння росіян, має статися переломний момент, має бути гостра передумова. І нею може стати розкол між сходом та заходом країни, чи між православ'ям та ісламом, слов'янами та не слов'янами тощо.

До того ж в Росії зараз мобілізують велику кількість представників нацменшин: башкирів, бурятів, чеченців тощо.

І вони вже зараз там на фронті ставлять питання собі: "Якого дідька я тут роблю?". І от цікаво, що станеться далі. Ми вже бачили заяви з фронту, мовляв, "ми зараз розвернемо свою зброю і підемо на Москву, якщо ви будете продовжувати до нас так ставитися, як до свиней". Ось це найбільше, як мені здається, варіант, як все це розсиплеться,

– резюмував політтехнолог.

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