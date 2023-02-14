Белый дом отрицает вероятность инопланетного происхождения сбитых воздушных объектов
В понедельник, 13 февраля, Белый дом опроверг предположение о том, что сбитые объекты в воздушном пространстве США могут иметь внеземный компонент. Хотя топ-генерал США допустил эту версию.
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга 13 февраля заявила, что Белый дом отверг предположение о том, что нераспознанные летательные объекты, сбитые в воздушном пространстве США и Канады в последние дни, могут быть внеземного происхождения.
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Что сказали в Белом доме
"Нет никаких признаков пришельцев или внеземной активности в этих недавних убытках", – сказала она.
Интересно, что генерал США, отвечающий за Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), не исключил никаких вариантов происхождение трех объектов, сбитых в небе над США и Канадой, включая, что они могут быть внеземными.
Генерал Глен ВанГерк, командующий NORAD, отвечал на вопрос о том, исключили ли США возможность того, что объекты, сбитые над Аляской, Канадой и Мичиганом, были "пришельцами или инопланетянами".
"Я позволю разведке и контрразведке выяснить это. На данный момент я ничего не исключаю", – сказал Вангерк.
По его словам, военные не смогли сразу определить средства, с помощью которых любой из трех последних объектов содержался в воздухе или откуда они взялись. "Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, неспроста", – подчеркнул он.
Что известно о воздушных шарах над США
- В феврале в небе над США стали появляться неопознанные объекты посредством воздушных шаров. Предварительно Пентагон заявил, что это разведывательные "шары" Китая, американский президент Джо Байден дал приказ их сбить.
- В США сообщили, что пуля пыталась пролететь над ракетной базой ВПС в штате Монтана.
- На фоне этой информации госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай. Планировалось, что визит Блинкена состоится 5 – 6 февраля. Он должен был встретиться со своим китайским коллегой и, возможно, с президентом Си Цзиньпином.
- Между тем Китай утверждает, что пуля является китайским "гражданским дирижаблем", который отклонился от запланированного маршрута под влиянием западных ветров.