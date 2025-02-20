"Это не в голове Трампа или Вэнса": могут ли США прекратить помощь Украине

Сейчас продолжаются дискуссии относительно того, может ли администрация Дональда Трампа отменить помощь Украине. Сейчас наше государство продолжает получать поддержку, которая была заложена при президентстве Джо Байдена.

Остановка помощи Украине может стать роковой ошибкой для Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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"Я более чем уверен, что поддержка украинского народа не в голове Трампа, Джей Ди Вэнса или кого-то из его окружения. Она в головах американского народа. Если Трамп остановит полностью помощь Украине, то это для него будет роковой ошибкой", – предположил он.

"Украина сможет договориться"

Павел Нарожный считает, что решением о прекращении помощи Украине Трамп может потерять значительное количество поддержки среди республиканцев, ведь среди них есть поддержка нашего государства. У них сейчас есть внутренние конфликты.

Поэтому вряд ли новая администрация президента США остановит помощь Украине. По словам военного эксперта, наше государство договорится. Вопрос будет заключаться лишь в том, как это финансировать.

Или это будет в формате ленд-лиза, о котором в Сенате есть проект закона. Возможно, это будет финансирование с помощью арестованных активов, значительное количество которых не в США, а в Европе. Вопрос, насколько европейцы готовы пойти на то, чтобы разморозить эти активы и передать их Украине. Возможно, это будет финансирование со стороны ЕС. Но уверен, что мы сможем договориться с США,

– сказал он.

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что США могут уменьшить помощь Украине, чтобы Европа выделяла больше средств.