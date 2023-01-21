США усиливают давление на ЧВК "Вагнера": как это ударит по компании Пригожина

США признают ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией и введут новые санкции. Это необходимо, чтобы сделать невозможным их пребывание на Западе.

Об этом для 24 Канала рассказал Богдан Ференс – эксперт-международник, кандидат политических наук. Он объяснил, почему США не признали "Вагнера" террористами.

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"Скорее всего, в США прописаны правовые инструменты и механизмы, привлекаемые после принятия решений. Например, о признании определенной организации террористической или преступной в контексте транснациональной преступности", – сказал Ференс.

Надо учитывать законодательство США

По мнению эксперта, в США сравнивали разные механизмы и определили, что признание транснациональной преступной организации может эффективнее помочь сотрудничать с европейскими коллегами и их спецслужбами. Следовательно, это сделает невозможным деятельность вагнеровцев в западных странах.

Однако это только предположение. Надо действительно понимать специфику национального законодательства и какие службы привлекают, чтобы противодействовать, – отметил Ференс.

Влияние решения США

Политолог считает, что решение США однозначно повлияет на деятельность вагнеровцев и самого их руководителя Евгения Пригожина. Участники, подписывающие и подписывающие контракты, будут иметь предостережение в передвижении по миру. Они могут быть задержаны на территории других стран.

"Я надеюсь, что это будет существенно влиять на распространение вагнеровцев", – подчеркнул эксперт.

Россияне вербуют иностранцев

По словам Ференса, Россия использует частные военные кампании для выполнения задач на территории других стран, потому нужно подходить комплексно. Международная координация разных служб может бороться с расширением влияния таких организаций.

"Особенно важно это делать в разных странах, потому что россияне вербуют в ЧВК. Недавно была информация о Сербии, которая имеет определенные сантименты в Россию. Здесь вопрос максимального запрета расширения влияния подобных организаций. Также надо понимать, что враг могу создавать и клоны ЧВК", – добавил Ференс.

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