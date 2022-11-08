"Это может сломать мировой порядок": могут ли сбить самолет Путина по дороге на G20

На сегодня нет оснований полагать, что какая-то из стран решится уничтожить президентский рейс главы Кремля Владимира Путина. Такой шаг может полностью изменить мировой порядок.

Усложняет такой сценарий и то, что Россия – ядерная страна с большим арсеналом разного оружия. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Убить Путина – получить проблемы

Эксперт отметил, что возможное убийство Путина спецслужбами другой страны "может сломать мировой порядок".

Этот порядок не совершенен, в чем-то плохой, но убийство президента другой страны его разрушит. Это может поставить против условных США Китай, Индию, Пакистан, Иран и поднять волну негодования по всему миру. Это может стать причиной того, что США вообще пожалеют о столь опрометчивом шаге с их стороны,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, на сегодняшний день в мире никто не решится открывать огонь по президентскому борту, так как Путин - "так или иначе избранный президент страны", у которой есть 1500 активных единиц ядерного оружия, баллистическое оружие, которое может наносить удары более чем на 5500 километров, тактические ядерные заряды, глубинные мины и т.д.



"Во время полета обычно борт номер 1 не должен оставаться незащищенным, поэтому сопровождается постоянно меняющимися истребителями. Я думаю, что не будет никаких попыток стрелять в этот самолет, тем более США делать этого не будут", – убежден экс-сотрудник СБУ.

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Путин – параноик

Политолог указал, что глава Кремля действительно превратился в параноика, опасающегося абсолютно всего.

Вся его охрана дошла до максимального уровня безопасности, который доходит до смешного. Во время поездок за границу передовая группа федеральной службы охраны выезжает за несколько дней или за неделю на место и проводит там "рекогносцировку" - проверяет подготовку к приезду,

– рассказал Ступак.

По его словам, гибель Путина будет "сумбурной и неожиданной".

"Она придет оттуда, откуда не ожидали. Очень вероятный сценарий – как заканчивалась жизнь диктаторов в Румынии и Ливии", – добавил аналитик.

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