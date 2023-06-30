Как мятеж повлиял на наступление ВСУ, есть ли угроза нападения "Вагнера" с севера: что говорит Залужный
Источник:The Washington Post
Главнокомандующий ВСУ заявил, что мятеж Пригожина не оказал существенного влияния на ситуацию на поле боя. Также Валерий Залужный констатировал, что одна из главных задач для него сейчас – подготовиться к возможным угрозам со стороны вагнеровцев.
Украинский "Железный генерал" дал интервью международным журналистам. В нем он, среди прочего, упомянул о бунте вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и оценил риски перекидывания вагнеровцев в Беларусь.
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Что думает Залужный о батальоне "Вагнера"
Как отметил Залужный, попытка военного переворота в России фактически никакого влияния на ситуацию на фронте не оказала, поскольку вагнеровцы покинули линию боевых действий после боев за Бахмут.
"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-либо", – подчеркнул генерал и добавил, что мятеж Пригожина не создал дополнительный импульс для контрнаступления наших защитников.
В то же время он сказал, что у него много страхов. Одним из них является факт возможной угрозы "Вагнера", который сейчас передислоцируется в Беларусь.
Наша задача – подготовиться к худшим и наиболее возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть,
– заверил Залужный, комментируя потенциальное наступление вагнеровцев с севера.
Однако все же, по его словам, самым плохим сценарием является применение Россией ядерного оружия: "Путин может развернуть ядерный арсенал".
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Мятеж Пригожина: коротко
- После обвинений в сторону минобороны России о том, что оно якобы приказало нанести удар по тыловым позициям вагнеровцев, Пригожин решил вечером 23 июня начать военный мятеж. Кончился он уже на следующий день.
- Вожак ЧВК "Вагнера" подписал соглашение с президентом Беларуси Александром Лукашенко, согласно которому часть вагнеровцев должна передислоцироваться на территорию "братской страны". Очевидно, других наемников Кремль постарается национализировать.
- В то же время в Институте изучения войны также анализировали, оказало ли хоть какое-то влияние это "восстание" на ситуацию на поле боя. Как отметили аналитики, оно не существенно что-либо изменило.
- Собственно, они констатировали, что Вооруженные Силы как и продвигались на разных участках фронта, так и продолжали это делать, когда продолжался бунт.