Могут ли вручить повестку на работе: Минобороны дало четкий ответ

Со вчерашнего дня, 18 мая, в Украине заработал новый закон о мобилизации. В Минобороны рассказали, могут ли повестки вручать по месту работы.

Минобороны дало разъяснение относительно нововведений, предусмотренных новым законом, и ответило на вопросы, которые больше всего беспокоят общество, в частности, относительно законных мест для вручения повесток.

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Может ли начальник вручить повестку работнику

Так, по словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, в соответствии с положениями порядка, организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина, вручать повестку имеют право, кроме работников ТЦК:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций;

представители органа СБУ или Службы внешней разведки;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Кроме вручения повесток, они также осуществляют оповещение и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Следует заметить, что закон не устанавливает конкретных мест, где могут вручать повестки гражданам.

Однако по-прежнему врученной повестка будет считаться только при ее получении призывником, военнообязанным или резервистом.

Какое наказание за неявку в ТЦК

За неявку в ТЦК без уважительной причины военнообязанного ждут санкции.

Руководитель ТЦК может обратиться в полицию, чтобы она принудительно доставила нарушителя в военкомат. Принудительное задержание может быть применено в случае, если человек не явился на вызов ТЦК, для прохождения ВВК и уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая.

Если полиция не может осуществить административное задержание, тогда глава военкомата в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться.

Если в течение 10 дней человек продолжает игнорировать требование, ТЦК может в течение 30 дней обратиться в суд с заявлением о применении временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на повестку на военно-врачебную комиссию гражданин может получить наказание в виде штрафа. Однако игнорирование мобилизационного распоряжения грозит уголовной ответственностью сроком от 3 до 5 лет.