Могут ли мобилизовать студентов, которым за 30: объяснение

Пока идет война России против Украины, вопрос мобилизации остается актуальным. Поскольку начался новый месяц, нужно знать, какой будет мобилизация в декабре. К тому же, в отношении студентов обещают несколько новаций.

24 Канал регулярно освещает вопросы мобилизации в своих материалах. Читайте подробно о том, как будет происходить мобилизация в декабре 2023 года, в нашей статье "Демобилизация, призыв студентов и списки работодателей: какой будет мобилизация в декабре 2023". А в этой новости мы расскажем, могут ли в декабре 2023 года мобилизовать студентов в возрасте 30+.

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Могут ли мобилизовать студентов старше 30 лет

Пока они будут оставаться в аудиториях, впрочем, скоро все может измениться.

Народные депутаты уже разрабатывают законы о мобилизации этих лиц, а профессиональные юристы ищут обоснование того, почему мобилизация студентов категории 30+ не будет нарушать конституционное право на образование,

– говорится в материале.

Что еще в планах депутатов:

законодательно снять возрастное ограничение на добровольное прохождение военной службы;

уменьшить призывной возраст (закон принят, но его до сих пор не подписал президент);

решить вопрос соискателей второго образования и заочников, а также упразднить термин "ограниченная пригодность".

Новациями декабря станут "смарт-мобилизация", ранее анонсированная в Минцифры, и полноценная работа единого электронного реестра военнообязанных украинцев и украинок "Оберег".

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Студенты под вопросом

Сейчас к студентам приковано внимание, ведь некоторые используют возможность учиться в университете, чтобы уклониться от службы.

Народные избранники готовят законопроект, регулирующий вопрос получения второго высшего образования мужчинами призывного возраста. Согласно ему, будут учитывать сферу деятельности человека и то, насколько соответствует ему приобретение второго высшего образования. Поэтому этой зимой может измениться ситуация для тех людей, которые вступают в ЗВО, чтобы уклониться от мобилизации.

В ВСУ уточнили, кого из студентов и в какой период могут мобилизовать. Подробности читайте по ссылке.