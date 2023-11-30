24 Канал регулярно висвітлює питання мобілізації у своїх матеріалах. Читайте детально про те, як відбуватиметься мобілізація у грудні 2023 року, в нашій статті "Демобілізація, призов студентів і списки роботодавців: якою буде мобілізація в грудні 2023". А у цій новині ми розкажемо, чи можуть у грудні 2023 року мобілізувати студентів віком 30+.

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Чи можуть мобілізувати студентів, старших за 30 років

Поки що вони залишатимуться в аудиторіях, утім, уже скоро все може змінитися.

Народні депутати вже розробляють закони про мобілізацію цих осіб, а фахові юристи шукають обґрунтування того, чому мобілізація студентів категорії 30+ не буде порушувати конституційне право на освіту,

– ідеться в матеріалі.

Що ще у планах депутатів:

законодавчо зняти вікове обмеження на добровільне проходження військової служби;

зменшити призовний вік (закон ухвалено, але його досі не підписав президент);

розв'язати питання здобувачів другої освіти та заочників, а також скасувати термін "обмежена придатність".

Новаціями грудня стануть "смарт-мобілізація", яку раніше анонсували в Мінцифри, та повноцінна робота єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних українців і українок "Оберіг".

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Студенти під питанням

Зараз до студентів прикута увага, адже дехто використовує можливість навчатися в університеті, щоб ухилитися від служби.

Народні обранці готують законопроєкт, який регулюватиме питання здобуття другої вищої освіти чоловіками призовного віку. Відповідно до нього, будуть враховувати сферу діяльності людини і те, наскільки відповідне до неї набуття другої вищої освіти. Тож уже цієї зими може змінитися ситуація для тих людей, які вступають до ЗВО, щоб ухилитися від мобілізації.

У ЗСУ уточнили, кого зі студентів і у який період можуть мобілізувати. Деталі читайте за посиланням.