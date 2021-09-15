Могут мстить, – Рябошапка о ситуации с поджогом автомобиля Гео Лероса

Истории с депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным и видеозаписью якобы с Гео Леросом говорят о том, что у нас не существует независимой правоохранительной системы. Соответственно, украинцы незащищенные.

Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он отметил, что независимых прокуратур, Государственного бюро расследований и полиции не существует.

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"Они руководствуются политической волей своего руководства или руководства государства. Это означает, что любое преступление, которое совершает власть, может быть скрыто", – сказал Рябошапка.

От чего зависит развитие историй

По словам Рябошапка то, найдутся ли видеозаписи, которые объяснят, кто был за рулем автомобиля, в котором Трухин попал в ДТП, зависит от успешности реформы правоохранительной системы. От этого и зависит, могут ли быть пленки, которые обнародовали о Гео Леросе, юридическим доказательством.

"До тех пор пока прокурор и руководитель ГБР будет своим, правды не узнают. Так же насчет Гео: могут мстить, используя инструменты правоохранительной системы, то же ГБР или прокуратуру и фискальную службу. Люди, обычные украинцы, такой защиты не получат", – рассказал Рябошапка.

Интервью Руслана Рябошапка в программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

Поджог автомобиля Гео Лероса: что известно

Автомобиль Гео Лероса сгорел в 2020 году. Это произошло во время того, когда он обвинил брата главы Офиса Президента Андрея Ермака в торговле государственными должностями.

Из-за скандала Гео Лерос вышел из фракции "Слуга народа".

В сентябре 2021 года "слуга" Николай Тищенко напал на Лероса, когда тот критиковал в Верховной Раде Владимира Зеленского за дело "вагнеровцев".

В сети 13 сентября появилось видео, в котором похожий на Лероса человек якобы договаривается об инсценировке нападения.

В ГБР сообщили, что Лерос действительно мог инсценировать поджог. Депутат все отрицал.

Что известно о ДТП нардепа Трухина