Могут мстить, – Рябошапка о ситуации с поджогом автомобиля Гео Лероса
Источник:24 канал
Истории с депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным и видеозаписью якобы с Гео Леросом говорят о том, что у нас не существует независимой правоохранительной системы. Соответственно, украинцы незащищенные.
Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он отметил, что независимых прокуратур, Государственного бюро расследований и полиции не существует.
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"Они руководствуются политической волей своего руководства или руководства государства. Это означает, что любое преступление, которое совершает власть, может быть скрыто", – сказал Рябошапка.
От чего зависит развитие историй
По словам Рябошапка то, найдутся ли видеозаписи, которые объяснят, кто был за рулем автомобиля, в котором Трухин попал в ДТП, зависит от успешности реформы правоохранительной системы. От этого и зависит, могут ли быть пленки, которые обнародовали о Гео Леросе, юридическим доказательством.
"До тех пор пока прокурор и руководитель ГБР будет своим, правды не узнают. Так же насчет Гео: могут мстить, используя инструменты правоохранительной системы, то же ГБР или прокуратуру и фискальную службу. Люди, обычные украинцы, такой защиты не получат", – рассказал Рябошапка.
Интервью Руслана Рябошапка в программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала
Поджог автомобиля Гео Лероса: что известно
- Автомобиль Гео Лероса сгорел в 2020 году. Это произошло во время того, когда он обвинил брата главы Офиса Президента Андрея Ермака в торговле государственными должностями.
- Из-за скандала Гео Лерос вышел из фракции "Слуга народа".
- В сентябре 2021 года "слуга" Николай Тищенко напал на Лероса, когда тот критиковал в Верховной Раде Владимира Зеленского за дело "вагнеровцев".
- В сети 13 сентября появилось видео, в котором похожий на Лероса человек якобы договаривается об инсценировке нападения.
- В ГБР сообщили, что Лерос действительно мог инсценировать поджог. Депутат все отрицал.
Что известно о ДТП нардепа Трухина
- В Киеве на Бориспольской 23 августа произошло ДТП. СМИ сообщили, что его вызвал Трухин.
- В ДТП пострадали 6 человек. Среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Впервые полиция прокомментировала ДТП только через неделю. Дело сразу передали в ГБР.