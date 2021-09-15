Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він зазначив, що незалежних прокуратур, Державного бюро розслідувань та поліції не існує.

До теми Клани не підуть у жорстку опозицію, – Рябошапка про зустріч суддів з Зеленським

"Вони керуються політичною волею свого керівництва чи керівництва держави. Це означає, що будь-який злочин, який учиняє влада, може бути прихований", – сказав Рябошапка.

Від чого залежить розвиток історій

За словами Рябошапки те, чи знайдуться відеозаписи, які пояснять, хто був за кермом автомобіля, у якому Трухін втрапив у ДТП, залежить від успішності реформи правоохоронної системи. Від цього й залежить, чи можуть бути плівки, які оприлюднили про Гео Лероса, юридичним доказом

"До того часу, поки прокурор та керівник ДБР буде своїм, то правди не дізнаються. Так само щодо Гео: можуть мститися, використовуючи інструменти правоохоронної системи, те саме ДБР чи прокуратуру та фіскальну службу. Люди, звичайні українці, такого захисту не отримають", – розповів Рябошапка.

Інтерв'ю Руслана Рябошапки програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

Підпал автомобіля Гео Лероса: що відомо

Автомобіль Гео Лероса згорів у 2020 році. Це сталося під час того, коли він звинуватив брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака у торгівлі державними посадами.

Через скандал Гео Лерос вийшов з фракції "Слуга народу".

У вересні 2021 року "слуга" Микола Тищенко напав на Лероса, коли той критикував у Верховній Раді Володимира Зеленського за справу "вагнерівців".

У мережі 13 вересня з'явилося відео, у якому схожа на Лероса людина нібито домовляється про інсценування нападу.

У ДБР повідомили, що Лерос дійсно міг інсценувати підпал. Депутат все заперечив.

Що відомо про ДТП нардепа Трухіна