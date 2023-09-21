Могут нести Scalp и Storm Shadow: авиаэксперт назвал "плюсы" и "минусы" самолетов Mirage

В скором времени Украина может получить самолеты Mirage от французских партнеров. Соответствующую информацию озвучивают представители западной прессы.

Об этой возможности объявляли еще когда Владимир Зеленский встречался с Эммануэлем Макроном зимой 2023 года. Напомнил в эфире 24 Канала аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

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"Минусы" самолета

По словам эксперта, самолет Mirage очень старый. Его производство началось примерно в 80-х, а закончилось в 2007 году. У него устарела не только концепция, но и оборудование, решающее все в воздушном бою или при выполнении определенных задач.

Это и радиолокационная станция, которая должна видеть врага так далеко, насколько это возможно, а у Mirage там 100 километров. Если напротив будет Су-135, то у него 250 – 300 километров. Россияне говорят вообще, что 400, но я в это не очень верю,

– отметил Константин Криволап.

У Gripen и у F-16 более дальнобойные локаторы.

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"Плюсы" самолета

Авиаэксперт рассказал, что видит для Mirage только одно применение – он может "таскать" на себе Scalp и Storm Shadow. Кроме того, говорят, что модификация Mirage 2000D приспособлена для полетов на низких высотах – там есть режим сканирования местности. Это хорошо, это нам нужно.

То есть если специалисты скажут, что можно его использовать, как штурмовик для поддержки наших сил на суше, тогда пусть будет Mirage,

– подчеркнул Криволап.

При этом он добавил, что в отличие от F-16 – Mirage не был модифицирован еще и в столь большом количестве самолетов. "Я все же настаивал бы на F-16, в крайнем случае на Gripen", – добавил авиаэксперт.

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