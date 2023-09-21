Про цю можливість оголошували ще коли Володимир Зеленський зустрічався з Еммануелем Макроном взимку 2023 року. Нагадав в ефірі 24 Каналу аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

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"Мінуси" літака

За словами експерта, літак Mirage дуже підстаркуватий. Його виробництво почалося приблизно у 80-тих, а закінчилося у 2007 році. В нього застаріла не тільки концепція, а й обладнання, яке вирішує все в повітряному бою чи при виконанні певних задач.

Це й радіолокаційна станція, яка повинна бачити ворога далі наскільки це можливо, а у Mirage там 100 кілометрів. Якщо навпроти буде Су-135, то в нього 250 – 300 кілометрів. Росіяни кажуть взагалі, що 400, але я в це не дуже вірю,

– зазначив Костянтин Криволап.

У Gripen та у F-16 більш далекобійні локатори.

Дивіться повне відео з авіаекспертом на ютубі 24 Каналу:

"Плюси" літака

Авіаексперт розповів, що бачить для Mirage тільки одне застосування – він може "таскати" на собі Scalp і Storm Shadow. Крім того, кажуть, що модифікація Mirage 2000D пристосована для польотів на низьких висотах – в нього там є режим сканування місцевості. Це добре, це нам потрібно.

Тобто, якщо спеціалісти скажуть, що можна його використовувати, як штурмовик для підтримки наших сил на суходолі, тоді хай буде Mirage,

– наголосив Криволап.

При цьому він додав, що на відміну від F-16 – Mirage не був модифікований ще й такій великій кількості літаків. "Я все ж таки б наполягав на F-16, в крайньому разі на Gripen", – додав авіаексперт.

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