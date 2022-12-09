Могут зайти к Новому году, – полковник о западных танках для Украины
Украина может получить боевые танки от западных союзников уже к Новому году. Речь идет об американских M1 Abrams и немецких Leopard-2.
Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, поставки этих боевых машин могут занять около двух недель.
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Он предположил, что у Украины уже есть подготовленные экипажи к западным танкам. В частности, последние несколько месяцев украинские военные готовились на разных полигонах в Европе. Вероятно, происходила подготовка и на этих боевых машинах тоже.
Западные танки нужны для наступательных действий
Полковник запаса объяснил, что и M1 Abrams, и Leopard-2 – это тяжелые 60-тонные машины.
Скорее всего, мы увидим у нас около 200 тяжелых танков. Они себя покажут на поле боя как ударные машины, выполняющие задачи по выходу на определенные рубежи,
– сказал Свитан.
Он отметил, что такая военная техника может выполнять задачи гораздо эффективнее, чем старые советские Т-72, находящиеся на вооружении в ВСУ.
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Военный эксперт предположил, что эти танки, вероятно, будут разбросаны на разные участки фронта, но для выполнения компактных боевых задач.
Думаю, в составе батальонов будет по 30 машин. Из Leopard-2 можно сделать три танковых батальона. А если подойдут и M1 Abrams, то еще три батальона,
– отметил Свитан.
Он рассказал, что такая военная помощь усилит по меньшей мере несколько бригад, которые будут задействованы для выполнения контрнаступательных задач.
Полковник запаса отметил, что в случае формирования трех батальонов из западных танков это усилит участок одного из четырех фронтов.
А если ВСУ получат 6 батальонов новых танков, считает Свитан, тогда можно будет говорить об очень быстром продвижении некоторых позиций и взятии в оперативное окружение определенных частей российской армии.
Западные танки могут помочь выполнить задачу взятия в оперативное окружение и рассечение сухопутного коридора в Крым, то есть выход на Азовское море,
– сказал Свитан.
Он также отметил, что мерзлая почва зимой выдержит тяжелые западные танки и это будет очень мощная система, которая поможет для контрнаступательной операции ВСУ.
Роман Свитан о передаче Украине танков от союзников: смотрите видео
Почему не передавали танки раньше?
Военный эксперт рассказал, что Германия ранее привязывала передачу своих танков с предоставлением Вооруженным Силам Украины американских M1 Abrams. И буквально за одну неделю произошло два важных события:
- сначала американцы передают полякам более 100 танков M1 Abrams.
- затем следует подтверждение передачи танков Leopard-2 нашим войскам от Германии.
По мнению Свитана, M1 Abrams появятся в Украине при польском посредничестве. Сначала танки могут получить поляки и дальше передать нам.
Передача западных танков Украине: мнения военных экспертов
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что танки Leopard – важный элемент для контрнаступательных действий ВСУ. По его мнению, запрос именно на эту технику по ее техническим характеристикам и возможностям на фронте сформировали наши военные.
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что немецкие танки Leopard – одни из лучших в отношении боекомплекта, качества наведения на цель и применения самой пушки.