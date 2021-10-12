Моя отставка состоялась с нарушениями регламента, – Разумков
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Уже экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил нардепов в нарушении регламента во время его отставки. По его словам, большинство народных избранников знали, что нарушили закон.
Как подчеркнул бывший спикер, его коллеги об этом знают, но говорят неправду прямо в глаза.
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Он пояснил, что у "Слуги народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.
Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон – это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко,
– сказал Разумков.
Заметим, что ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что нардепам удалось собрать аж 190 подписей за отставку Разумкова. В целом же это решение поддержали 284 нардепа, из которых – 215 "слуг".
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Отстранение Разумкова: главное
- Официальная процедура отзыва Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.
- На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с поста председателя Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
- Сам уже экс-глава Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.
- Новым председателем Верховной Рады вместо Разумкова стал Руслан Стефанчук.