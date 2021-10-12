Моя отставка состоялась с нарушениями регламента, – Разумков

Уже экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил нардепов в нарушении регламента во время его отставки. По его словам, большинство народных избранников знали, что нарушили закон.

Как подчеркнул бывший спикер, его коллеги об этом знают, но говорят неправду прямо в глаза.

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Он пояснил, что у "Слуги народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон – это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко,

– сказал Разумков.

Экс-спикер парламента заявил, что нарушения регламента наблюдались во время рассмотрения закона об олигархах.

Заметим, что ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что нардепам удалось собрать аж 190 подписей за отставку Разумкова. В целом же это решение поддержали 284 нардепа, из которых – 215 "слуг".

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