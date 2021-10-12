Моя отставка состоялась с нарушениями регламента, – Разумков

12 октября 2021 , 12:08
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Источник:

"Свобода слова" на ICTV

Уже экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил нардепов в нарушении регламента во время его отставки. По его словам, большинство народных избранников знали, что нарушили закон.

Как подчеркнул бывший спикер, его коллеги об этом знают, но говорят неправду прямо в глаза.

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Он пояснил, что у "Слуги народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон – это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко,
– сказал Разумков.

Интересная деталь! Экс-спикер парламента заявил, что нарушения регламента наблюдались во время рассмотрения закона об олигархах.

Заметим, что ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что нардепам удалось собрать аж 190 подписей за отставку Разумкова. В целом же это решение поддержали 284 нардепа, из которых – 215 "слуг".

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Отстранение Разумкова: главное

  • Официальная процедура отзыва Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.
  • На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с поста председателя Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
  • Сам уже экс-глава Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.
  • Новым председателем Верховной Рады вместо Разумкова стал Руслан Стефанчук.

 

Автор: Альона Захарова