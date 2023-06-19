Почему Буданов молчит на видео: британский экс-разведчик раскрыл интригу

Фрэнк Ледвидж объяснил поведение Кирилла Буданова на загадочном видео Минобороны Украины, где тот не произнес ни слова. Эксперт также оценил работу ГУР МО и главы украинской разведки.

Бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж отреагировал на загадочное видео с молчаливым Кириллом Будановым, где тот просто смотрит в сторону камеры с загадочно звучащими на фоне звуками. Военный аналитик назвал эту видеозапись информационно-психологической операцией Украины.

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Кому предназначался загадочный ролик

Как отметил эксперт, это видео вызвало много вопросов у украинцев и россиян. По его словам, эта и другие ИПСО сбивают с толку оккупантов и подчеркивают важность тишины для успешного контрнаступления ВСУ

Ледвидж привел пример. Так, шум моря заставляет российских захватчиков размышлять, собирается ли Украина совершать штурм с помощью морского десанта, нужно ли ждать атаки дронами с моря, грозит ли Керченскому мосту еще одна и более разрушительная авария.

Как эксперт оценивает работу ГУР

Бывший офицер назвал это видео частью "фантастической украинской кампании". Он высоко оценил работу военного руководства нашего государства и самого Буданова.

Думаю, он действительно поразительный человек, с которым нельзя шутить. Думаю, что все с обеих сторон это понимают,

– сказал он.

Также Ледвидж считает, что украинская разведка такими видео пытается усугубить фактор тишины.

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