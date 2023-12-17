Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья: что сказал Кишинев

Молдова официально объявила о начале военных учений. Министерство обороны страны поделилось кадрами с места проведения маневров.

В воскресенье, 17 декабря, в Молдове начались военные учения. Они продлятся до 22 декабря.

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Что известно об этих учениях

Военные учения проводятся в Учебном центре Бульбоака. Он расположен недалеко от непризнанного Приднестровья. В мероприятии принимает участие 22-й миротворческий батальон.

С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам,

– заявили в Минобороны Молдовы.

В ведомстве отметили, что военные учения будут проходить согласно плану подготовки Национальной армии Молдовы на 2023 год.

Вблизи Приднестровья стартовали военные учения молдовских солдат / Фото Минобороны Молдовы

Кишинев предупредил о движении своей военной техники / Фото Минобороны Молдовы

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