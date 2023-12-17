Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья: что сказал Кишинев
Источник:Минобороны Молдовы
Молдова официально объявила о начале военных учений. Министерство обороны страны поделилось кадрами с места проведения маневров.
В воскресенье, 17 декабря, в Молдове начались военные учения. Они продлятся до 22 декабря.
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Что известно об этих учениях
Военные учения проводятся в Учебном центре Бульбоака. Он расположен недалеко от непризнанного Приднестровья. В мероприятии принимает участие 22-й миротворческий батальон.
С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам,
– заявили в Минобороны Молдовы.
В ведомстве отметили, что военные учения будут проходить согласно плану подготовки Национальной армии Молдовы на 2023 год.
Россия недавно пригрозила Молдове
- Не так давно на заседании ОБСЕ глава МИД государства-террориста Сергей Лавров угрожал Молдове во время своего выступления. Приспешник Кремля заявил, что эта страна якобы может стать следующей жертвой в гибридной войне, которую, по его словам, якобы против России развязал Запад.
- Его заявление в комментарии 24 Каналу прокомментировал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он объяснил угрозы со стороны Лаврова желанием России найти еще одну ось противостояния локального типа.
- В Институте изучения войны (ISW) тоже отреагировали на слова российского министра. По мнению аналитиков, Россия хочет расшатать изнутри Молдову и расколоть ее, чтобы таким образом отвлечь внимание мира от Украины.