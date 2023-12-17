У неділю, 17 грудня, у Молдові почалися військові навчання. Вони триватимуть до 22 грудня.

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Що відомо про ці навчання

Військові навчання проводяться у Навчальному центрі Бульбоака. Він розташований неподалік від невизнаного Придністров'я. У заході бере участь 22-й миротворчий батальйон.

З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами,

– заявили у Міноборони Молдови.

У відомстві зазначили, що військові навчання відбуватимуться згідно із планом підготовки Національної армії Молдови на 2023 рік.

Поблизу Придністров'я стартували військові навчання молдовських солдатів / Фото Міноборони Молдови

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