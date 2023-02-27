Ситуация в Молдове обостряется: задержали 2 человека, осуществлявших подрывную деятельность
Источник:Служба разведки и безопасности в Молдове
Служба разведки и безопасности Молдовы обнаружила двух иностранных граждан, связанных с диверсионными центрами за пределами страны. Они хотели расшатать ситуацию в Республике.
27 февраля 2023 года в рамках контринформационных мер, направленных на выявление угроз национальной безопасности, в Молдове задержали двух иностранцев, призванных дестабилизировать ситуацию в стране.
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Что известно о злоумышленниках
Служба безопасности Молдовы задержала двоих мужчин. Они собирали данные и информацию, чтобы реализовать план дестабилизации внутренней ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя Республики Молдова.
Мужчины были "замаскированы" под простых туристов и не работали самостоятельно. Они координировались с группой лиц, связанных с сетью сговора зарубежных экспертов по политтехнологиям и социальной инженерии.
В Молдове иностранцы инициировали комплекс информационно-диверсионных действий. В частности, они обследовали разные места вблизи государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также мониторили и документировали общественно-политические процессы в стране и акции протеста, организованные в столице определенными политическими силами. К сожалению, Службы не уточняют, гражданами какой страны были иностранные шпионы.
Иностранцев депортируют
Согласно статье 55 абзаца 1 из Закона № 200/2010 о режиме иностранцев в Республике Молдова, Служба разведки и безопасности Генеральной инспекции по миграции объявила двух злоумышленников "нежелательными лицами" сроком 10 лет. Из страны их депортируют.
Что сейчас происходит в Молдове
- Ранее Владимир Зеленский предупредил президенту Молдовы Майю Санду о планах российских спецслужб – оккупанты стремятся уничтожить Республику.
- Санду отметила, что у Москва действительно есть план подрыва страны. Он предусматривает "привлечение диверсантов с военной подготовкой, закамуфлированных в гражданской одежде, которые будут совершать насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников".
- Между тем, Россия разгоняет ИПСО относительно того, что Украина якобы готовится вторгнуться в Приднестровье.
- Позже в Санду заявили, что Украина имеет право ударить по Приднестровью, чтобы предотвратить наступление с оккупированной территории Молдовы.
- Авиакомпания действительно могла принять решение после того, как власти Румынии сообщили Кишинев о том, что обнаружили "небольшой неопознанный объект, похожий на воздушный шар". Тогда рейсы прекратили более 3 часов. Случилось это 14 февраля. Но пока мы ожидаем подтверждения от авиаперевозчика относительно полетов в Кишинев и из Кишинева.
- Тем временем с 14 марта WizzAi приостанавливает полеты с и в столицу Молдовы. Причиной такого решения стали "риски в воздушном пространстве" над Кишиневом.